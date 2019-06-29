عبد المهدي: العراق يستحق دعما أكبر لإعادة الإعمار

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، إن تضحيات بلاده التي تقاتل تنظيم داعش، تعني أنها تستحق دعما أكبر في جهود إعادة الإعمار من المجتمع الدولي.



وأدلى عبد المهدي بتصريحاته خلال لقائه وفدا من أعضاء مجلس الأمن الدولي يقوم بزيارة هي الأولى من نوعها إلى العراق.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن الوفد الأممي أكد دعم سيادة العراق واستقراره وتوجهات حكومة بغداد.

وأعلن العراق الانتصار على داعش في يوليو / تموز 2017، بعد أن استعاد الجيش سيطرته على الموصل، ثاني كبريات مدن البلاد، بعد ثلاث سنوات على سيطزة المتطرفين عليها.



وتسببت الحرب ضد داعش في دمار العديد من المدن والبلدات والقرى، ويكافح العراق الآن لإعادة إعمارها.

وتعهد مانحون دوليون بتقديم 30 مليار دولار للمساعدة في إعادة بناء العراق العام الماضي، وهو ما يقل بكثير عن المبلغ المطلوب والبالغ 88.2 مليار دولار.