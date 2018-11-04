العراق يكشف سبب نفوق ملايين الأسماك

قالت وزارة الزراعة العراقية الأحد إن سبب نفوق ملايين الأسماك خلال الأيام القليلة الماضية يعود لمرض "تنخر الغلاصم البكتيري" الذي انتشر في عدة مناطق مؤخرا.

ونفت الوزارة في بيان صحة ما تردد من أنباء أشارت إلى أن سبب نفوق الاسماك يعود لإلقاء مواد سامة في نهر الفرات، مؤكدة عدم تسجيل إصابات جديدة خلال اليومين الماضيين.

ووقعت الإصابة الأولى بالمرض بداية الشهر الماضي في أقفاص تربية الاسماك في مناطق محافظة ديالى المحاذية لبغداد، حسب الوزارة.

وأضافت أن استفحال الإصابات في بعض المناطق، جاء بسبب توفر ظروف مهيئة للمرض، من أبرزِها الازدحام في الاقفاص، وقلة الأكسجين، ووجود المواد العضوية المتحللة، إلى جانب قلة الإيرادات المائية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر جرافات ضخمة وهي تقوم بإخراج الاف الأسماك النافقة الطافية على النهر تمهيدا لإتلافها.