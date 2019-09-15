العراق ينفي استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

نفى العراق الأحد استخدام أراضيه في تنفيذ هجمات استهدفت منشآتي نفط في السعودية، مشيرا إلى واقعة أوقفت أكثر من نصف إنتاج المملكة.

وقالت الحكومة العراقية في بيان "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المُسيرة".

وأضاف البيان أن العراق "يؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه وأن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات".

وكانت هجمات بطائرات مسيرة أعلن المتمردون الحوثيون اليمنيون المسؤولية عنها، هاجمت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في المملكة العربية السعودية وحقل نفط رئيسيا تديره شركة أرامكو السعودية في وقت مبكر السبت، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في معالج بالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية.

وأشارت تقارير غربية وعربية إلى إمكانية انطلاق الهجوم على المنشآت النفطية السعودية من الأراضي العراقية.