'العفريت'.. رصد كوكب جديد خلف بلوتو

أعلن علماء فلك الثلاثاء رصد كوكب قزم تم اكتشافه وراء بلوتو بمسافة كبيرة وأطلق عليه اسم "غوبلن" أو العفريت.

ورصد العلماء "غوبلن"، الكوكب الدائري الذي يبلغ عرضه ثلاثمئة كيلو متر فقط، عام 2015، لكن لم يعلن عنه قبل الثلاثاء حين تم تسجيل ملاحظات إضافية.

Wow, look what scientists found lurking in the distant reaches of our solar system! Funded by a NASA grant, researchers discovered a dwarf planet - nicknamed "The Goblin" - located ~2.5 times further away from the Sun than Pluto. Via @CarnegieScience: https://t.co/gZwoQ5vWxO https://t.co/FpNIv185CN — NASA (@NASA) October 2, 2018

وجاء اكتشاف الكوكب القزم قبل ثلاثة أعوام وقت أعياد الهالوين (عيد الهلع) وهو سر تسميته باسم "غوبلن".

وقال سكوت شيبارد من معهد "كارنيغي" للعلوم، وهو أحد علماء الفلك الذين شاركوا في رصد واكتشاف الكوكب الجديد، إن مدار "غوبلن" حول الشمس طويل للغاية، ففي أبعد نقاطه، يبعد "غوبلن" 2300 مرة ضعف بعد الشمس عن الأرض.