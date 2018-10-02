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تكنولوجيا

'العفريت'.. رصد كوكب جديد خلف بلوتو

رسم توضيحي من معهد كارنيغي لموقع الكوكب القزم غوبلن

أعلن علماء فلك الثلاثاء رصد كوكب قزم تم اكتشافه وراء بلوتو بمسافة كبيرة وأطلق عليه اسم "غوبلن" أو العفريت.

ورصد العلماء "غوبلن"، الكوكب الدائري الذي يبلغ عرضه ثلاثمئة كيلو متر فقط، عام 2015، لكن لم يعلن عنه قبل الثلاثاء حين تم تسجيل ملاحظات إضافية.

وجاء اكتشاف الكوكب القزم قبل ثلاثة أعوام وقت أعياد الهالوين (عيد الهلع) وهو سر تسميته باسم "غوبلن".

رسم من معهد كارنيغي يوضح بعد الكوكب القزم غوبلن عن باقي كواكب المجموعة الشمسية
رسم من معهد كارنيغي يوضح بعد الكوكب القزم غوبلن عن باقي كواكب المجموعة الشمسية

وقال سكوت شيبارد من معهد "كارنيغي" للعلوم، وهو أحد علماء الفلك الذين شاركوا في رصد واكتشاف الكوكب الجديد، إن مدار "غوبلن" حول الشمس طويل للغاية، ففي أبعد نقاطه، يبعد "غوبلن" 2300 مرة ضعف بعد الشمس عن الأرض.

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