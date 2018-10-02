العفو الدولية: إعدام إيرانية اعتقلت منذ أن كانت طفلة

كشفت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية أعدمت الثلاثاء شابة اعتقلتها منذ أن كانت طفلة وحاكمتها بطريقة غير عادلة.

وقالت المنظمة إن الشابة تدعى زينب سكانواند وتبلغ من العمر 24 عاما، مشيرة إلى أنها اعتقلت قبل سبعة أعوام وتعرضت للتعذيب في السجن.

وحسب المنظمة فإن سكانواند اعتقلت عندما كان عمرها 17 عاما، بعد اتهامها بقتل زوجها الذي تزوجته في سن الـ15.

وقالت المنظمة إن سكانواند "تعرضت لإجراءات غير قانونية وجائرة للغاية، فهي لم تر محاميا حتى الجلسة النهائية من المحاكمة في 2014".

وكانت المنظمة قد ألقت الضوء على قضية سكانواند الاثنين وحذرت السلطات الإيرانية من إعدامها، مطالبة بإعادة المحاكمة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام نظرا لأنها كانت قاصرا وقت اعتقالها.

وجددت العفو الدولية مطالبة السلطات الإيرانية بوقف عقوبة القتل للأطفال.