العفو الدولية تحث السودان على وقف حملة ضد الصحافيين

حثت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية على وقف ما وصفته بأنه "مضايقات وتخويف ورقابة لا هوادة فيهم بحق الصحافيين".

ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرا الجمعة يوثق القبض على 15 صحافيا على الأقل بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري.

وقالت المنظمة إن الحكومة السودانية تسعى إلى إسكات وسائل الإعلام المستقلة.

وأوضحت سارة جاكسون نائبة المدير الإقليمي للمنظمة في شرق أفريقيا أن الحكومة هذا العام "لم تتوان في حملة تعقبها لحرية الصحافة عبر مهاجمة الصحفيين والمنظمات الإعلامية".

جدير بالذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير والذي يحكم السودان منذ عقود مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم إبادة جماعية فيما يتعلق بالنزاع في دارفور والذي يعود إلى سنة 2003.