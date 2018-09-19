العفو الدولية: مصر تحولت إلى 'سجن مفتوح' للمنتقدين

اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية بشن حملة على حرية التعبير حولت مصر إلى "سجن مفتوح" للمنتقدين.

وقالت المنظمة في تقرير الأربعاء إن السلطات اعتقلت 111 شخصا على الأقل منذ كانون الأول/ديسمبر لانتقادهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ووضع حقوق الإنسان في مصر، في حملة فاقت أي حملة مشابهة أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأوضح التقرير أن من بين المعتقلين 35 شخصا على الأقل تم احتجازهم بتهمة "التظاهر دون تصريح" أو "الانتماء لجماعة إرهابية" أو نشر تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن بين المعتقلين أيضا 28 صحافيا على الأقل، وشخصيات بارزة مثل رئيس الأركان السابق سامي عنان، حسب التقرير.

وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات لمنطقة شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "أصبح انتقاد الحكومة في مصر حاليا أكثر خطورة من أي وقت مضى... المصريون تحت حكم الرئيس السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي".

ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة المصرية على التقرير.

لكن مؤيدي السيسي، الذي أعيد انتخابه لفترة رئاسية ثانية في آذار/مارس، يقولون إنه يواجه عنف المتشددين الإسلاميين.