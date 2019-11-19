"فيديوهات تظهر الأشكال المروعة للقتل".. العفو الدولية تعلن مقتل 106 في احتجاجات إيران

أفادت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بأن 106 متظاهرين على الأقل لقوا مصرعهم في 21 مدينة إيرانية منذ اندلاع الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد عقب إعلان السلطات رفع أسعار الوقود.

وقالت المنظمة إن شهادات وأشرطة فيديو موثوقة تظهر أشكالا مروعة لعمليات قتل نفذتها قوات الأمن الإيرانية.

ويأتي إعلان المنظمة فيما أكد ناشطون إيرانيون أن عدد ضحايا القمع في التظاهرات يصل إلى عشرات القتلى ومئات الجرحى فضلا عن آلاف المعتقلين.

وقد عبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق الثلاثاء، عن "القلق" إزاء تقارير عن استخدام ذخيرة حية ضد المتظاهرين أسفرت عن عدد "كبير" من القتلى في أنحاء البلاد.

وأعلنت السلطات الإيرانية، ليل الخميس، عن تعديلات في الدعم لأسعار الوقود، تهدف إلى مساعدة 60 مليون إيراني هم الأكثر حاجة من عائدات هذا القرار حسب وصفها، في بلد يبلغ عدد سكانه 83 مليون نسمة.

ويقضي القرار الحكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المئة، أي من 10 إلى 15 ألف ريال لأول 60 ليترا من البنزين يتم شراؤها كل شهر، بينما سيبلغ سعر أي مشتريات إضافية 30 ألف ريال للتر.