العفو الدولية: 2018 عام العار في إيران

قالت منظمة العفو الدولية إن إيران اعتقلت أكثر من سبعة آلاف شخص العام الماضي في "حملة قمع مخزية".

وأضافت المنظمة في بيان صحافي نشر الخميس أن بين من اعتقلوا متظاهرين وطلابا وناشطين في مجال البيئة وعاملين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وتحدثت عن حملة اعتقالات ومضايقات واسعة النطاق ضد الصحافيين، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 50 عاملا في مجال الإعلام اعتقلوا في 2018.

وأوضحت المنظمة أن معظم المعتقلين احتجزوا بشكل تعسفي وحكم على مئات منهم بالسجن أو الجلد "بعد محاكمات جائرة".

وقتل ما لا يقل عن 26 متظاهرا، تسعة منهم توفوا في ظروف اعتقال "مريبة" في السجن، وفق البيان.

وخلال عام 2018 ، كثفت إيران من حملاتها التمييزية ضد الأقليات الدينية والعرقية عن طريق اعتقال المئات منهم وسجنهم بشكل تعسفي، مع الحد من وصولهم إلى التعليم والعمل وغير ذلك من الخدمات، حسب البيان.

وقالت منظمة العفو الدولية إن عام 2018 سيسجل في التاريخ على أنه "عام العار" لإيران.