العقوبات الأميركية على إيران.. ماذا يقول الشعب؟

يعيش الإيرانيون حالة من القلق والترقب، قبل ساعات قليلة من دخول الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ.

ومع تدهور سعر العملة الإيرانية، يرتقع مستوى التخوف من العقوبات التي ستفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها طهران.

وفي 8 أيار/مايو، أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على إيران وعلى كل الشركات التي تتعاون معها.

وحسب وزارة المالية الأميركية، العقوبات ستفرض على عمليات شراء الدولار الأميركي من قبل النظام الإيراني، وعقوبات على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات على عمليات نقل المعادن كالألومنيوم سواء داخل أو خارج إيران، وعقوبات على قطاع السيارات الإيراني.

وسيتم فرض عقوبات على المعاملات التجارية الهامة التي تعتمد على الريال الإيراني في البيع أو الشراء، وعقوبات أيضا على الحسابات البنكية التي تحتفظ بمبالغ كبيرة من الريال الإيراني خارج إيران.

وتأـي هذه العقوبات في ظل غليان الشارع الذي انتفض على سوء الوضع الاقتصادي وانتشار الفساد والقمع في البلاد.

وأطلق ناشطون إيرانيون الأسبوع الماضي هاشتاغ #چالش_به_دعوت_تظاهرات، أي تحدي التظاهر، والذي دعا الإيرانيين إلى التظاهر رغم تضييق وانتهاكات الشرطة الإيرانية.

وعمت المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام مناطق في العاصمة طهران، ومدينة أصفهان، ومدينة قم، ومدينة كرج، ومدينة شيراز.

ومع دخول العقوبات حيز التنفيذ، عبر إيرانيون عن موقفهم تجاهها عبر الشبكات الاجتماعية.

وتقول هذه المغردة تعليقا على خبر منع إيران من الحصول على 200 طائرة جديدة: "صحيح تماما، نحن سئمنا وتعبنا من الحكومة الإسلامية في بلادنا، ونعرف أسباب هذه العقوبات، إن العزلة والأوضاع الاقتصادية السيئة سببها نظام الجمهورية الإسلامي".