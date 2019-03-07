العقيد الطوال لـ'الحرة': المساواة في الأمن أيضا

في مقابلة خاصة مع "الحرة" عقب تسلمها جائزة المرأة الشجاعة في واشنطن، قالت رئيسة قسم الشرطة النسائية في مديرية الأمن العام الأردنية العقيد خالدة خلف حنا الطوال إن علمها ينصب على تكريس المساواة والعدل بين الجنسين في جميع إدارات الأمن العام في الأردن.

وشكرت الطوال الخارجية الأميركية والسفارة الأميركية في الأردن على ترشيحها للجائزة. وقالت إنها فخورة بتمثيل الأردن وجهاز الأمن العام، التي خدمت فيه لمدة 28 عاما، وحيث حظيت بفرصة تولي منصب أمني قيادي.

واعتبرت أن الجائزة مسؤولية إضافية وخبرة ستكتسبها من التجربة الأميركية.

والطوال واحدة من النساء اللاتي يشغلن أرفع المناصب في الأجهزة الأمنية في الأردن، فقد التحقت بمديرية الأمن العام في عام 1991. وتم تكريمها تقديرا لجهودها في قضايا حساسة بما فيها العمل مع ضحايا العنف المنزلي، والعنف الجنسي والجسدي والاجتماعي.

وعملت الطوال في مديرية الإصلاح والتأهيل للنساء حيث سعت لضمان تطبيق معايير قوانين حقوق الإنسان الدولية في السجون، كما فتحت عيادة خاصة بالنساء. وتشمل جهودها العمل في قضايا اللاجئين والأزمة السورية.