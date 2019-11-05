العليا الإسرائيلية تؤيد قرار طرد مدير هيومن رايتس ووتش

أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء قرار الحكومة طرد مسؤول كبير في منظمة "هيومن رايتس ووتش" بسبب دعمه المفترض لمقاطعة إسرائيل.

وسعت السلطات منذ أكثر من عام لطرد مدير مكتب المنظمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر.

وشاكر الذي يحمل الجنسية الامريكية، متهم بدعمه لحركة المقاطعة لإسرائيل BDS.

وكان عدد من السفراء الإسرائيليين السابقين قد أعربوا عن معارضتهم لقرار السلطات طرد شاكر.

اعتبرت المديرة العامة لهيوامان رايتس وتش أن قرار المحكمة هذا يدخل إسرائيل إلى قائمة الدول التي طردت مندوبها والتي تشمل إيران وكوريا الشمالية وكوبا والسودان وفنزويلا.

ورأى قضاة المحكمة أن قرار وزير الداخلية بإبعاد شاكر لا تشوبه شائبة ويمكن تنفيذه.