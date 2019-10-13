العملية التركية في سوريا.. فرار عائلات عناصر داعش من مخيم عين عيسى

فرت عائلات تابعة لعناصر تنظيم داعش من مخيم للنازحين في شمال سوريا يقع بالقرب من الأماكن التي تدور فيها المعارك بين القوات الكردية والقوات التركية، حسبما أفادت به الإدارة الذاتية الكردية.

وذكر بيان أصدرته الإدارة الذاتية الكردية "أصبحت الهجمة العسكرية الهمجية التي تقوم بها تركيا ومرتزقتها قريبة من مخيم عين عيسى الذي يضم الآلاف من (أفراد) عائلات التنظيم". وأضاف "تمكن بعضهم من الفرار فعليا".

وبدأت تركيا ومقاتلون سوريون موالون لها في التارسع من أكتوبر، هجوما واسعا ضد المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة مجموعة "إرهابية" رغم أنهم شركاء واشنطن في دحر تنظيم داعش في سوريا.

وقد أتى الهجوم التركي بعد يومين فقط من انسحاب قوات أميركية من نقاط حدودية بين شمال سوريا وتركيا.