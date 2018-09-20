العنف الجنسي ضد الرجال السوريين.. جريمة مسكوت عنها

خاص بـ"موقع الحرة"/ مصطفى هاشم

هدد السجان معتقلا شابا باغتصاب أمه وزوجته وابنته ما لم يعتدل في جلسة القرفصاء مجبرا لساعات كباقي المسجونين.

وعندما خرج السجان، استشاط الشاب واسمه "وسام" غضبا وقهرا وراح يضرب رأسه بالحائط، فعاد السجان وأجبر أحد السجناء الآخرين على اغتصاب زميله "وسام"، بينما كان السجان يشاهد المنظر، وهو يعلم أن "وسام" إمام مسجد وخريج كلية الشريعة في دمشق.

اعتقل "وسام" (وهو ليس اسمه الحقيقي) في أيلول/سبتمبر ٢٠١١ وتم الزج به في سجن "صيدنايا" في ريف دمشق، "بقينا في صيدنايا حتى منتصف ٢٠١٣ ثم أخذوه، ولا نعلم ما حل به"، يحكي شبال إبراهيم عضو منظمة العفو الدولية، الذي شهد الواقعة بأكملها عندما كان معتقلا لمدة عام وتسعة أشهر، لـ"موقع الحرة".

الواقعة "دمرت وسام نفسيا وظل يبكي لفترات طويلة" يضيف إبراهيم.

ويستخدم العنف الجنسي ضد النساء والرجال والفتيان بشكل منهجي كتكتيك حرب وتعذيب منذ بدء النزاع في سورية عام 2011، وخاصة في سجون النظام.

وعندما يأخذ عناصر الأمن المعتقلين إلى مراكز الاعتقال، يفتشونهم بطريقة مهينة للغاية، "يلمسون أجسادهم بشكل واضح، ويجبرونهم على التجرد من ثيابهم ويدخلون أصابعهم في مؤخراتهم"، حسب المحامية والحقوقية نورا غازي، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تليها أشكال عديدة من التعذيب الجنسي، منها "إدخال أدوات معدنية في مؤخرات المعتقلين".

وتحكي غازي ضمن بحث مطول من 52 صفحة حول العنف الجنسي ضد الرجال والفتية في سورية نشره مشروع جميع الناجين الخميس عن أحد الضحايا: "ربطوا قضيبه وأجبروه على شرب الماء، وعندما أراد أن يتبول لم يستطع فشعر بآلام رهيبة".

وحاول أحد الضحايا أن يجادل عناصر الأمن أثناء تعذيبه، فقطعوا قضيبه، "أثر هذا عليه وعلى جسده وأيضا على المجتمع من حوله"، بحسب فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ومراكز الاحتجاز الحكومية السورية هي أكثر مكان يعاني فيه الرجال والفتية من العنف الجنسي، الذي يتجنبون الحديث فيه، "المسألة مدمرة تماما للرجال، إذا عُرف أن هذا الرجل قد تعرض للعنف الجنسي، فهذا يعني أن عليه ترك مجتمعه، والذهاب إلى حيث لا يعرف أحد بتعرّضه للانتهاك الجنسي".