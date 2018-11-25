العنف يؤجل نهائي ليبرتادوريس

تأجلت مباراة اياب نهائي مسابقة كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية، من السبت إلى الأحد بعد تعرض حافلة فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني لاعتداء من قبل جماهير الغريم المحلي ريفر بلايت خلال توجهها إلى ملعب "مونيمونتال".

ويوازي كأس ليبرتادوريس في أمريكا الجنوبية دوري أبطال أوروبا.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن زجاج الحافلة تحطم ما أدى إلى إصابة بعض لاعبي بوكا الذي كان تعادل على أرضه مع ريفر بلايت بهدفين لكل منهما في لقاء الذهاب في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أن تقدم فيه مرتين.

وقرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" في بادئ الأمر تأجيل انطلاق المباراة، قبل أن يتوصل في النهائي لقرار تأجيلها إلى الأحد بسبب الوضع النفسي والبدني للاعبي بوكا.

وكشف مدير المسابقة في "كونميبول" أليخاندرو رودريغيز أن الفريقين اتفقا على أنه لا يمكنهما اللعب في هذه الظروف، وستقام المباراة الأحد في الساعة (20:00 ت.غ.).