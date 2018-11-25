العنف يؤجل نهائي ليبرتادوريس

تأجلت مباراة اياب نهائي مسابقة كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية، من السبت إلى الأحد بعد تعرض حافلة فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني لاعتداء من قبل جماهير الغريم المحلي ريفر بلايت خلال توجهها إلى ملعب "مونيمونتال".
ويوازي كأس ليبرتادوريس في أمريكا الجنوبية دوري أبطال أوروبا.
وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن زجاج الحافلة تحطم ما أدى إلى إصابة بعض لاعبي بوكا الذي كان تعادل على أرضه مع ريفر بلايت بهدفين لكل منهما في لقاء الذهاب في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أن تقدم فيه مرتين.
وقرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" في بادئ الأمر تأجيل انطلاق المباراة، قبل أن يتوصل في النهائي لقرار تأجيلها إلى الأحد بسبب الوضع النفسي والبدني للاعبي بوكا.
وكشف مدير المسابقة في "كونميبول" أليخاندرو رودريغيز أن الفريقين اتفقا على أنه لا يمكنهما اللعب في هذه الظروف، وستقام المباراة الأحد في الساعة (20:00 ت.غ.).
ووجد لاعبو بوكا أنفسهم في وضع صعب للغاية بعد الاعتداء الذي شمل رميهم برذاذ الفلفل والعصي والحجارة.
وحصل الاعتداء على الحافلة رغم المواكبة الأمنية المشددة، وكشف مسؤول في بوكا للصحافة أن رذاذ الفلفل جاء من الشرطة التي حاولت تفريق جماهير ريفر بلايت.
وسينال الفائز باللقب القاري شرف تمثيل أميركا الجنوبية في كأس العالم للأندية المقررة في الإمارات في كانون الأول/ديسمبر المقبل.