العين الإماراتي إلى ربع نهائي مونديال الأندية

قلب العين بطل الإمارات مفاجأة تيم ويلينغتون النيوزيلندي بطل أوقيانيا بعد "ريمونتادا" تاريخية حولت تأخره بثلاثية نظيفة إلى تعادل بثلاثة أهداف لمثلها ثم الفوز بركلات الترجيح 4-3 الأربعاء على ملعب هزاع بن زايد في العين في افتتاح مونديال الأندية لكرة القدم.

وتقدم تيم ويلينغتون بثلاثة أهداف للأرجنتيني ماريو بارسيا (11) وآرون كلافام (15) وماريو إيليتش (44)، ورد العين بثلاثية تناوب على تسجيلها الياباني تسوكاسا شيوتاني (45) والمالي تونغو دومبيا (49) والسويدي ماركوس بيرغ (85).

وتألق حارس مرمى العين خالد عيسى في سلسلة ركلات الترجيح بتصديه لركلتين بينهما الحاسمة لجاستن غولاي.

وضرب العين موعدا في ربع النهائي مع الترجي التونسي بطل إفريقيا في 15 من الشهر الحالي.

وأصبح العين ثالث فريق إماراتي يتأهل إلى ربع النهائي بعد الوحدة في 2010، والجزيرة في 2017.

- واثق من العودة في النتيجة -

واحتفل العين بأفضل طريقة باليوبيل الذهبي لتأسيسه في عام 1968، وقد عبر إلى ربع النهائي تحت أنظار نجومه السابقين الذين شاركوه إنجازاته وبطولاته خلال تواجدهم في استاد هزاع بن زايد بدعوة من إدارة النادي.

وقال الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين "عندما سجل ويلينغتون الهدف الأول كنت واثقا أننا سنعود، وحتى بعد الهدف الثالث كنت واثقا من فريقي".