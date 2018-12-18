العين الإماراتي إلى نهائي مونديال الأندية

تأهل نادي العين الإماراتي إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد تغلبه الثلاثاء على بطل أميركا الجنوبية ريفر بلايت الأرجنتيني بركلات الترجيح (5-4).

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي جرت على ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي بالتعادل بهدفين لهدفين، إذ تقدم العين عبر ماركوس بيرج في الدقيقة الثالثة، لكن ريفر بلايت سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين (11 و 16) عن طريق رفائيل سانتوس بوري.

وتمكن العين من إدراك التعادل عبر كايو لوكاس فيرنانديز في الدقيقة 51.

وسيواجه العين في المباراة النهائية الفائز من لقاء بطل أوروبا ريال مدريد وبطل آسيا كاشيما إنتلرز الياباني والتي ستجري الأربعاء.

وأصبح العين أول فريق إماراتي يتأهل إلى النهائي، وثاني فريق عربي بعد الرجاء البيضاوي المغربي الذي كان خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين في نهائي نسخة 2013 في مراكش.