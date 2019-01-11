Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
منوعات

الغراب الهندي يغزو ميناء العقبة

الغراب الهندي . أرشيفية

غزا طائر الغراب الهندي منطقة ميناء العقبة في الأردن، متسببا بحالة قلق لدى ساكني المنطقة.

وحسب تقرير نشرته صحيفة الغد الأردنية، شكو سكان المنطقة من أن هذه الغربان تهاجم أحيانا الأطفال أو كبار السن خاصة أثناء ذهابهم باكرا إلى مدارسهم أو وظائفهم.

ويشير التقرير إلى أن هذا الغراب على عكس الطيور الخجولة، يستطيع التكيف مع البشر بجرأة، وحتى أنه يسرق حاجيات صغيرة من الناس يستخدمها في بناء عشه.

وقال مدير مرصد طيور العقبة المهندس فراس رحاحلة "إن هذا النوع من الغربان يتميز بدقة الملاحظة وقوة الذاكرة"، ويلجأ إلى سرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه، كالمفاتيح وحلي النساء لاستخدامها في بناء عشه.

مقترح

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG