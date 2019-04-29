مؤشر ' الغضب والألم'.. تصنيف الشعوب العربية

احتلت شعوب الدول العربية مراتب متقدمة في مؤشة المشاعر الإيجابية والسلبية التي نشرته مؤسسة غالوب للدراسات.

وقد بنيت الدراسة على مقابلات أجريت مع 151 ألف شخص بالغ من أكثر من 140 دولة حول العالم في عام 2018.

وقد قسمت دراسة غالوب النتائج إلى مؤشرين، الأول هو الخاص بالمشاعر الإيجابية، والثاني الخاص بالمشاعر السلبية.

الفئة الأولى: أفضل 10 شعوب في المشاعر الإيجابية

وفي سؤالها عن المشاعر الإيجابية، سألت غالوب المشاركين مثل: هل شعرت الراحة أمس؟، هل تمت معاملتك باحترام أمس؟، هل ضحكت أو ابتسمت كثيرا أمس؟، هل تعلمت شيئا جديدا أمس؟، هل شعرت بأحد هذه المشاعر خلال أمس؟، ماذا عن المتعة؟

وسجلت شعوب دول أميركا الجنوبية معدلات مرتفعة في المشاعر الإيجابية، حيث جاءت تسع دول لاتينية في قائمة أكثر 10 شعوب من حيث الماشعر الإيجابية. وكانت إندونيسيا الدولة الوحيدة خارج القارة التي جاءت في القائمة:

1- براغواي 85 نقطة.

2- بنما 85 نقطة.

3- غواتيمالا 84 نقطة.

4- المكسيك 84 نقطة.

5- السلفادور 83 نقطة.

6- إندونيسيا 83 نقطة.

7- هندوراس 83 نقطة.

8- الإكوادور82 نقطة.

9- كوستاريكا81 نقطة.

10- كولومبيا81 نقطة.

ويقول تقرير غالوب، إن ثقافة شعوب أميركا الجنوبية تركز على المشاعر الإيجابية في حياة الفرد، مما يفسر حلول الدول اللاتينية في مراكز متقدمة.

أما شعوب الدول التي سجلت أقل معدلات في المشاعر الإيجابية فهي:

1- أفغانستان 43 نقطة.

2- روسيا البيضاء 48 نقطة.

3- اليمن 50 نقطة.

4- تركيا 50 نقطة.

5- ليتوانيا 51 نقطة.

6- نيبال 53 نقطة.

7- شمال قبرص 54 نقطة.

8- بنغلاديش 56 نقطة.

9- تشاد 56 نقطة.

10- مصر 56 نقطة.

وقد احتلت أفغانستان المركز الأول من حيث أقل الشعوب شعورا بالمشاعر الإيجابية للسنة الثانية على التوالي. أما المركز الثاني فكان من نصيب روسيا البيضاء التي كشف فيها عن قضية فساد ضخمة في عام 2018 أدت إلى إقالة رئيس الوزراء ومسولين رفيعين.

كما احتلت اليمن المركز الثالث للسنة الثانية على التوالي، حيث يعيش اليمنيون حياة عصيبة في ظل الحرب الأهلية والوضع الأمني المتدهور. أما تركيا فقد احتلت المركز الرابع بعدما بدأت أوضاعها الداخلية تتراجع خلال عام 2018، منهية بذلك 18 عاما من النمو الاقتصادي.