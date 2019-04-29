مؤشر ' الغضب والألم'.. تصنيف الشعوب العربية

احتلت شعوب الدول العربية مراتب متقدمة في مؤشة المشاعر الإيجابية والسلبية التي نشرته مؤسسة غالوب للدراسات.
وقد بنيت الدراسة على مقابلات أجريت مع 151 ألف شخص بالغ من أكثر من 140 دولة حول العالم في عام 2018.
وقد قسمت دراسة غالوب النتائج إلى مؤشرين، الأول هو الخاص بالمشاعر الإيجابية، والثاني الخاص بالمشاعر السلبية.
الفئة الأولى: أفضل 10 شعوب في المشاعر الإيجابية
وفي سؤالها عن المشاعر الإيجابية، سألت غالوب المشاركين مثل: هل شعرت الراحة أمس؟، هل تمت معاملتك باحترام أمس؟، هل ضحكت أو ابتسمت كثيرا أمس؟، هل تعلمت شيئا جديدا أمس؟، هل شعرت بأحد هذه المشاعر خلال أمس؟، ماذا عن المتعة؟
وسجلت شعوب دول أميركا الجنوبية معدلات مرتفعة في المشاعر الإيجابية، حيث جاءت تسع دول لاتينية في قائمة أكثر 10 شعوب من حيث الماشعر الإيجابية. وكانت إندونيسيا الدولة الوحيدة خارج القارة التي جاءت في القائمة:
1- براغواي 85 نقطة.
2- بنما 85 نقطة.
3- غواتيمالا 84 نقطة.
4- المكسيك 84 نقطة.
5- السلفادور 83 نقطة.
6- إندونيسيا 83 نقطة.
7- هندوراس 83 نقطة.
8- الإكوادور82 نقطة.
9- كوستاريكا81 نقطة.
10- كولومبيا81 نقطة.
ويقول تقرير غالوب، إن ثقافة شعوب أميركا الجنوبية تركز على المشاعر الإيجابية في حياة الفرد، مما يفسر حلول الدول اللاتينية في مراكز متقدمة.
أما شعوب الدول التي سجلت أقل معدلات في المشاعر الإيجابية فهي:
1- أفغانستان 43 نقطة.
2- روسيا البيضاء 48 نقطة.
3- اليمن 50 نقطة.
4- تركيا 50 نقطة.
5- ليتوانيا 51 نقطة.
6- نيبال 53 نقطة.
7- شمال قبرص 54 نقطة.
8- بنغلاديش 56 نقطة.
9- تشاد 56 نقطة.
10- مصر 56 نقطة.
وقد احتلت أفغانستان المركز الأول من حيث أقل الشعوب شعورا بالمشاعر الإيجابية للسنة الثانية على التوالي. أما المركز الثاني فكان من نصيب روسيا البيضاء التي كشف فيها عن قضية فساد ضخمة في عام 2018 أدت إلى إقالة رئيس الوزراء ومسولين رفيعين.
كما احتلت اليمن المركز الثالث للسنة الثانية على التوالي، حيث يعيش اليمنيون حياة عصيبة في ظل الحرب الأهلية والوضع الأمني المتدهور. أما تركيا فقد احتلت المركز الرابع بعدما بدأت أوضاعها الداخلية تتراجع خلال عام 2018، منهية بذلك 18 عاما من النمو الاقتصادي.
الفئة الثانية: المشاعر السلبية
سألت مؤسسة غالوب أفراد العينة: هل مررت بمشاعر سلبية أمس؟ ماذا عن الألم الجسدي؟ هل مررت بقلق أو بحزن أو توتر؟ هل شعرت بالغضب؟
وكانت قائمة الشعوب التي سجلت أعلى معدلات في المشاعر السلبية هي:
1- تشاد 54 نقطة.
2- النيجر 50 نقطة.
3- سيراليون50 نقطة.
4- العراق 49 نقطة.
5- إيران 48 نقطة.
6- بنين 47 نقطة.
7- ليبيريا 47 نقطة.
8- غينيا 45 نقطة.
9- الأراضي الفلسطينية 44 نقطة.
10- الكونغو 43 نقطة.
11- المغرب 43 نقطة.
12- توغو 43 نقطة.
13- أوغندا 43 نقطة.
واحتلت تشاد المركز الأول نظرا للعنف وحالات النزوح، وانهيار الخدمات الأساسية في أجزاء من البلاد، الأمر الذي انعكس على حياة آلاف التشاديين. وفي عام 2018، قال 72 بالمئة من سكان تشاد إنهم يعانون من أجل الحصول على الطعام.
والدول التي سجلت أقل معدلات في المشاعر السلبية فهي:
1- تايوان 14 نقطة.
2- سنغافورة 17 نقطة.
3- كازاخستان 17 نقطة.
4- فيتنام 18 نقطة.
5- تركمانستان 18 نقطة.
6- بولندا 18 نقطة.
7- منغوليا 18 نقطة.
8- إستونيا 18 نقطة.
9- السويد 19 نقطة.
10- لاتفيا 19 نقطة.
11- قرغيزستان 19 نقطة.
12- أذربيجان 19 نقطة.
مظاهرة في العاصمة العراقية بغداد
الأكثر غضبا وحزنا وألما
كما أصدر مؤشر غالوب تصنيفا لأكثر وأقل الشعوب غضبا، وتوترا، وقلقا، وألما، ومتعة، وهذه الشعوب هي:
الأكثر غضبا:
1- أرمينيا
2- العراق
3- إيران
4- الأراضي الفلسطينية
5- المغرب
الأقل غضبا:
1- إستونيا
2- سنغافورة
3- فنلندا
4- موريشيوس
5- المكسيك
وقد وجه سؤال لأفراد العينة المشاركة في الدراسة عما إذا مروا بألم جسدي في اليوم السابق للمقابلة، وكانت هذه النتائج:
الأكثر ألما:
1- تشاد
2-سييرا ليون
3- غامبيا
4- العراق
4- بنين
الأقل ألما
1- فيتنام
2- شمال قبرص
3- بولندا
4- تايوان
5- السويد
كما وجه سؤال لأفراد العينة المشاركة في الدراسة عما إذا شعروا بالمتعة في اليوم السابق للمقابلة، وكانت النتائج على النحو التالي:
الأكثر متعة
1- باراغواي
2- المكسيك
3- الصين
4- كوستاريكا
5- الدنمارك
الأقل متعة
1- سييرا ليون
2- روسيا البيضاء
3- ليتوانيا
4- مصر
5- تركيا
وبشأن تصنيف الشعوب من حيث الشعور بالراحة، فكانت النتائج على النحو التالي:
الأكثر راحة
1- منغوليا
2- إندونيسيا
3- أوزبكستان
4- فيتنام
4- الصين
الأقل راحة
1- الكويت
2- اليمن
3- أرمينيا
4- الأراضي الفلسطينية
5- روسيا البيضاء
شمل مؤشر غالوب تصنيفا عن التعلم، إذ أجاب المشاركون بنعم أو لا على إذا ما قد تعلموا شيئا بنهاية اليوم الذي سبق المقابلة، وكانت النتائج كالتالي:
الشعوب التي أجابت نعم بنسب أعلى:
1- السلفادور 75 نعم، 25 % لا
2- بنما 75 نعم، 25 % لا
3- غواتيمالا 73 نعم، 26 % لا
4- السنغال 73 نعم، 25 % لا
5- النيجر 72 نعم، 26 % لا
الشعوب التي أجابت لا بنسب أقل:
1- بنغلاديش 77% لا، 22 % نعم
2- شمال قبرص 76% لا، 23% نعم
3- مصر 76% لا، 24 % نعم
4- منغوليا 73% لا، 26 % نعم
5- تركيا 72% لا، 26 % نعم
وشملت الدراسة تصنيفا لأكثر الشعوب ضحكا وابتساما، حيث وجه سؤال للمشاركين إذا ما كانوا قد ابتسموا أو ضحكوا أمس أم لا:
الأكثر ضحكا وابتساما
1- نيجيريا
2- السلفادور
3- إندونيسيا
4-سريلانكا
5- بنما
الأقل ضحكا وابتساما
1- أفغانستان
2- روسيا البيضاء
3- شمال قبرص
4- تركيا
5- لبنان
أما بخصوص الشعوب الأكثر قلقا فهي:
1- موزمبيق63%
2- تشاد 61%
3- بنين 60%
4- إيران 59%
5- البرتغال 59%
6- كمبوديا 58%
7- النيجر 58%
8- توغو 58%
9- البرازيل57%
10- غينيا 57%
11- تونس 57%