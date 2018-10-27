الغمر والباقورة.. ما مصير المزراعين الإسرائيليين؟

يغادر إيتان غيدج منزله في إسرائيل كل صباح ويعبر نقاط التفتيش متوجها إلى مزرعة الفلفل التي يستثمرها في منطقة الغمر، وهي أراض ذات سيادة أردنية.

ويرافق غيدج نحو 30 مزارعا إسرائيليا و150 عاملا تايلانديا يكسبون عيشهم من زراعة 1500 دونما في جيب الصحراوي خلف تلة تطل على قرية تسوفار الإسرائيلية.

ويقول غيدج لوكالة الصحافة الفرنسية إن كل عامل يحمل تصريحا للمرور عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية والأردنية، مشيرا إلى أن "المعابر تفتح كل أيام السنة من شروق الشمس حتى غروبها".

اقرأ أيضا: مصير الباقورة والغمر.. بعد 24 عاما من السلام

واستأجرت إسرائيل من الأردن منطقتي الغمر في محافظة العقبة الجنوبية والباقورة في محافظة إربد الشمالية منذ اتفاقية السلام التاريخية بين البلدين قبل ربع قرن.

لكن العاهل الاردني عبدالله الثاني أعلن أخيرا أن بلاده أبلغت إسرائيل أنها تريد استرداد أراضي المنطقتين.

وسيطرت إسرائيل على الباقورة بعد توغل قواتها داخل أراضي المملكة عام 1950، والغمر بعد حرب الأيام الستة عام 1967.

وبموجب معاهدة السلام عام 1994 استعاد الأردن سيادته على المنطقتين الحدوديتين لكنه وافق على السماح لإسرائيل باستخدامات خاصة فيهما لمدة 25 عاما قابلة للتجديد، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بنيته إلغاء العمل بالاتفاق قبل سنة من انتهائه.

وجاء إعلان الملك عبد الله الثاني الأحد قبل أيام على انتهاء فترة الإخطار.

وتهدد هذه الخطوة بإثارة أزمة بين إسرائيل والأردن، الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل بعد مصر.

وقال غيدج المسؤول عن القرية منذ 13 عاما إن العلاقة مع الأردنيين كانت "ممتازة" حتى الآن.

وأضاف قوله: "شعرنا وكأننا في وطننا، وفوجئنا بأنه لم يعد مرحبا بنا"، لافتا إلى أن نحو ثلث سكان القرية البالغ عددهم أقل من مئة شخص يعيشون من الزراعة، ومن دون وجود ممر إلى الغمر يصبح بقاء تسوفار موضع شك.