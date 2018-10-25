مناضل تسجنه روسيا.. سينتسوف يفوز بجائزة ساخاروف

منح البرلمان الأوروبي الخميس جائزة ساخاروف العريقة لحقوق الإنسان إلى المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف الذي يقبع في سجن في شمال روسيا، تكريما "لمساهمته الاستثنائية في النضال من أجل حقوق الإنسان في العالم".

عُرف المخرج أوليغ سينتسوف (42 عاما) من خلال فيلمه "غايمر" الذي يروي قصة مراهق يشارك في مسابقة ألعاب فيديو مع مواجهته في الوقت نفسه حياة يومية صعبة في قرية بأوكرانيا.

وعرض الفيلم في عدة مهرجانات ونال جائزة في روتردام في 2012.

يعتبر سينتسوف من شخصيات تظاهرات ساحة الاستقلال خلال حركة الاحتجاج التي أدت إلى سقوط الرئيس الأوكراني الموالي لموسكو فكتور يانوكوفيتش.

وعندما ضمت موسكو شبه الجزيرة القرم إلى روسيا، في آذار/مارس 2014، كان مخرج الأفلام الوثائقية سينتسوف من أشد المعارضين للكرملين، ولضم القرم، التي كان يعيش فيها.

محاكمة ستالينية

بعد ضم القرم إلى روسيا، اعتقلت السلطات الروسية المخرج سينتسوف، وهو أب لطفلين، في أيار/مايو 2014 من منزله في القرم.

بدأت السلطات الروسية بمحاكمته بعد مضي أكثر من عام على اعتقاله، حيث وجهت له تهم "الإرهاب" و"تهريب أسلحة"، وهو ما ينفيه سينتسوف تماما.

وفي آب/أغسطس 2015 حكم عليه بالسجن 20 عاما، وهو الحد الأقصى للعقوبة.

المحاكمة نددت بها كييف والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ووصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "ستالينية".