مناضل تسجنه روسيا.. سينتسوف يفوز بجائزة ساخاروف

منح البرلمان الأوروبي الخميس جائزة ساخاروف العريقة لحقوق الإنسان إلى المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف الذي يقبع في سجن في شمال روسيا، تكريما "لمساهمته الاستثنائية في النضال من أجل حقوق الإنسان في العالم".
عُرف المخرج أوليغ سينتسوف (42 عاما) من خلال فيلمه "غايمر" الذي يروي قصة مراهق يشارك في مسابقة ألعاب فيديو مع مواجهته في الوقت نفسه حياة يومية صعبة في قرية بأوكرانيا.
وعرض الفيلم في عدة مهرجانات ونال جائزة في روتردام في 2012.
يعتبر سينتسوف من شخصيات تظاهرات ساحة الاستقلال خلال حركة الاحتجاج التي أدت إلى سقوط الرئيس الأوكراني الموالي لموسكو فكتور يانوكوفيتش.
وعندما ضمت موسكو شبه الجزيرة القرم إلى روسيا، في آذار/مارس 2014، كان مخرج الأفلام الوثائقية سينتسوف من أشد المعارضين للكرملين، ولضم القرم، التي كان يعيش فيها.
محاكمة ستالينية
بعد ضم القرم إلى روسيا، اعتقلت السلطات الروسية المخرج سينتسوف، وهو أب لطفلين، في أيار/مايو 2014 من منزله في القرم.
بدأت السلطات الروسية بمحاكمته بعد مضي أكثر من عام على اعتقاله، حيث وجهت له تهم "الإرهاب" و"تهريب أسلحة"، وهو ما ينفيه سينتسوف تماما.
وفي آب/أغسطس 2015 حكم عليه بالسجن 20 عاما، وهو الحد الأقصى للعقوبة.
المحاكمة نددت بها كييف والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ووصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "ستالينية".
إضراب عن الطعام
قرر سيسنتوف البالغ من العمر 41 الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله، فبدأ هذه الخطوة منتصف أيار/مايو، لينهي أول شهر من دون طعام مع بداية فعاليات كأس العالم في روسيا منتصف حزيران للفت الأنظار نحو المحتجزين السياسيين الأوكرانيين في روسيا.
ورغم المناشدات الكثيرة من زعماء العالم وعرض أوكرانيا مبادلة المعتقلين السياسيين لدى روسيا، وعددهم نحو 70 شخصا، بنحو 23 روسيا مسجونين في أوكرانيا، رفضت روسيا الإفراج عن المخرج سينتسوف.
خسر سينتسوف 17 كيلو غراما من وزنه خلال الإضراب، بحسب الناشطة الروسية في مجال حقوق الإنسان زويا سفيتوفا، ورغم ذلك، قال سيسنتوف إنه لا يمانع أن يموت جوعا من أجل إخلاء روسيا سبيل السجناء السياسيين الأوكرانيين المحتجزين لديها، حسب وسائل إعلام نقلت عنه.
وبعد 150 يوما أوقف سينتسوف إضرابه عن الطعام في مطلع تشرين الأول/أكتوبر ليتجنب إرغامه على تناول الطعام.
رسائل تشاؤم ووصية
وقالت قريبته ناتاليا كابلان المقيمة في كييف الخميس، إن "رسائله الأخيرة فيها الكثير من التشاؤم" موضحة أن المخرج "كتب وصية طلب فيها الاهتمام بولديه"، وأعربت عن أملها في أن "تساعده جائزة ساخاروف على الاستمرار".
ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن كابلان قولها إن أوليغ كتب لها "لا أعتقد أننا سنجتمع في كييف"، في إشارة إلى نفسه مع أطفاله، وكتب أنه يعاني من نقص الأكسجة (انخفاض مستوى الأوكسجين في الدم عن المستوى الطبيعي تحديدا في الشرايين)، وأنه "ليس على ما يرام ولا يعرف إلى متى سيقاوم".
ودعا البرلمان الأوروبي الخميس إلى الإفراج "بشكل عاجل" عن المخرج سينتسوف بعدما منحه جائزة ساخاروف العريقة لعام 2018. وقال رئيس البرلمان الأوروبي أنتونيو تاجاني أمام النواب الأوروبيين المجتمعين في ستراسبورغ: "بفضل شجاعته وتصميمه، وتعريض حياته للخطر، أصبح المخرج السينمائي أوليغ سينتسوف رمزا للنضال من أجل الافراج عن السجناء السياسيين الموقوفين في روسيا وفي مختلف أنحاء العالم".
وأضاف وسط تصفيق من النواب "عبر منحه هذه الجائزة، يعبر البرلمان الأوروبي عن تضامنه معه ومع قضيته"، مؤكدا أنه يجب الإفراج عنه "بشكل عاجل" نظرا لوضعه الصحي.
جائزة ساخاروف
وتبلغ قيمة جائزة ساخاروف التي تحمل اسم العالم السوفياتي أندريه ساخاروف (1921-1989) أحد أهم المنشقين في الاتحاد السوفياتي، خمسين ألف يورو.
منذ استحداث هذه الجائزة، منح العديد من الفائزين بها جائزة نوبل للسلام بعد ذلك، بدءا بنلسون مانديلا الذي كان أول من حصل على جائزة ساخاروف في 1993 أو الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي.
وتمنح هذه الجائزة التي استحدثت في 1988، كل عام لشخصيات أو منظمات قدمت "مساهمة استثنائية في الكفاح من أجل حقوق الإنسان في العالم".
وفي 2018، منحت جائزة نوبل للسلام للأيزيدية ناديا مراد التي حصلت على جائزة ساخاروف في 2016، والطبيب النسائي الكونغولي دينيس موكويغي حصل على جائزة ساخاروف في 2014 .
وكان البرلمان الأوروبي قد اختار ثلاث شخصيات في بداية تشرين الأول/أكتوبر للتنافس على الجائزة هي المخرج السينمائي الأوكراني أوليغ سينتسوف، والناشط المغربي ناصر الزفزافي الذي قاد حراك الريف ضد الحكومة المغربية، ومجموعة منظمات غير حكومية تعمل على إنقاذ المهاجرين في المتوسط.