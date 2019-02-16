البابا يعزل كاردينالا أميركيا أدين بالاعتداء الجنسي

قال الفاتيكان إن البابا فرانسيس عزل الكاردينال الأميركي السابق ثيودور ماكاريك بعد أن أدانه مسؤولو الفاتيكان بتهمة الاعتداء الجنسي.

العقوبة التي أعلن عنها السبت بحق رئيس أساقفة واشنطن السابق، جاءت قبل أيام قليلة من قيام البابا فرانسيس بقيادة اجتماع استثنائي للأساقفة من جميع أنحاء العالم حول أزمة الاعتداءات الجنسية التي قللت من إيمان الكثير من الكاثوليك.

العزل يعني أن ماكاريك البالغ من العمر 88 عاما، والذي يعيش حاليا في دار للرعاية في كانزاس بعد أن فقد لقبه ككاردينال العام الماضي، لن يسمح له بقيادة أي قداس أو غيره من الطقوس الدينية.

​تحقيق يستهدف السفير البابوي في فرنسا

وفي باريس، أعلن مصدر قضائي الجمعة أن السفير البابوي في فرنسا لويجي فينتورا يخضع لتحقيق في "اعتداءات جنسية" فتحته نيابة العاصمة الفرنسية في 24 كانون الثاني/يناير، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة "لوموند".

وقالت مصادر متطابقة إن بلدية باريس أبلغت الخميس النيابة بموجب المادة 40 من قانون العقوبات، بأن شابا من كوادرها اشتكى من أن رجل الدين الإيطالي البالغ من العمر 74 عاما، لامسه مرات عدة له خلال حفل في قصر البلدية في 17 كانون الثاني/يناير.