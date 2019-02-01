Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أخبار

الفارون لمخيم الهول 'بحاجة لممر آمن'

طفل سوري في أحد مخيمات اللاجئين

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة إنها طلبت من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تخصيص موقع على الطريق إلى مخيم الهول يمكن فيه تقديم مساعدات للمدنيين الذين يفرون إلى المخيم في أجواء شديدة البرودة هربا من المعارك.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت الخميس إن ما لا يقل عن 29 من الأطفال وحديثي الولادة ماتوا في مخيم الهول المكتظ بالنازحين بشمال شرق سوريا خلال الأسابيع الثمانية الماضية أغلبهم نتيجة الانخفاض الحاد في درجة حرارة أجسامهم والتعرض للبرودة.

طفل سوري في أحد مخيمات اللاجئين في ضواحي القنيطرة جنوب شرقي سوريا
على صلة

البرد يقتل أطفالا سوريين في مخيم للاجئين

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أندريه ماهيسيتش "توفير ممر آمن للمدنيين أمر بالغ الأهمية ويجب ضمانه".

وأضاف "تقدم مساعدات ضئيلة -هذا إن قدمت- على الطريق لأولئك يكابدون الجوع والبرد، وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال".

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG