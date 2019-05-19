الفاكهة ليست بريئة كما تعتقد

وجدت دراسة طبية حديثة أن زيادة استهلاك عصائر الفاكهة تزيد خطر الوفاة المبكرة حتى لو كانت عصائر طبيعية مئة في المئة.

وتناقض نتائج الدراسة الاعتقادات الشائعة بأن العصائر الطبيعية مفيدة، على عكس المشروبات المحلات بالسكر مثل الصودا وغيرها.

الدراسة التي نشرت مؤخرا في دورية JAMA Network Open وجدت أن السكر الموجود في الفاكهة ليس أقل ضررا.

ووجد الباحثون أن شرب كمية زائدة من عصائر الفاكهة يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة المبكرة بنسبة تتراوح بين تسعة و42 في المئة.

وقالت الدراسة إن السكريات الموجودة في عصير البرتقال تشبه إلى حد كبير السكريات المضافة إلى الصودا والمشروبات المحلاة الأخرى.

وقال جان ويلش المشرف المشارك على الدراسة وأستاذ مساعد في قسم طب الأطفال في جامعة إيموري في أطلانتا، إنه يجب تحديد كمية المشروبات السكرية، سواء كانت مشروبات غازية أو عصائر الفاكهة.

واستندت نتائج الدراسة إلى سجلات واستبيانات طبية لأكثر من 13 ألف شخص أعمارهم أكبر من 45 عاما.

وكانت سبع مدن أميركية قد فرضت ضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف في محاولة للحد من استهلاكه.