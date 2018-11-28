الفالح: الرياض لن تخفض إنتاج النفط وحدها

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأربعاء إن بلاده لن تخفض إنتاج النفط وحدها لتحقيق الاستقرار في السوق.

ويزور الفالح أبوجا للاجتماع مع وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو.

وكانت نيجيريا العضو في أوبك أكدت أن من السابق لأوانه الإشارة إلى ما إذا كانت ستشارك في أي قرار لخفض الإنتاج.

وقال الوزير السعودي إن ثمة بوادر إيجابية من العراق ونيجيريا وليبيا، الأعضاء في أوبك، قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول المقرر في السادس من كانون الأول/أكتوبر في فيينا، إذ أن جميع الوزراء حريصون على إعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وقال كاتشيكو إن من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت نيجيريا ستشارك في أي تخفيضات.

كان الفالح قال إن وفرة إمدادات النفط ربما تتطلب من أوبك وحلفائها أن يتخذوا خطوات لخفض الإنتاج في 2019.

وجرى إعفاء نيجيريا من الجولة السابقة من التخفيضات، التي بدأت في عام 2017، بسبب تراجعات كبيرة في الإنتاج ناجمة عن الاضطرابات. وتعافى إنتاج البلاد منذ ذلك الحين.