'سائرون' و'الفتح' يطالبان العبادي بالاستقالة

طالب تحالفا "سائرون" و"الفتح" السبت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالاستقالة، في أعقاب جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة أزمة الاحتجاجات القائمة في البصرة.

وقال المتحدث باسم تحالف "سائرون" الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، النائب حسن العاقولي: "نطالب رئيس الوزراء والكابينة الوزارية بتقديم استقالتهم والاعتذار للشعب العراقي".

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري، النائب أحمد الأسدي أن "التقصير والفشل الواضح في أزمة البصرة كان بإجماع النواب ... ونطالب باستقالة رئيس الوزراء والوزراء فورا".

و"سائرون" والفتح" هما القائمتان الرئيسيتان اللتان فازتا في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في أيار/مايو الماضي.