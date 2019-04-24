دوتيرتي يهدد كندا بالحرب

أزمة سياسية تلوح في الأفق بين كندا والفلبين وصلت لتهديد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بإعلان الحرب على أوتاوا.. والسبب: النفايات!

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أعطى مهلة الثلاثاء لكندا لإرجاع شحنة نفايات غير قانونية أرسلت إلى مانيلا قبل نحو ست سنوات باعتبارها مخلفات بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير.

وكانت شركة كندية نقلت إلى الفلبين بين عام 2013 و2014 ما يزيد على 100 حاوية اكتشفت سلطات الجمارك المحلية أنها تتكون من قمامة تشمل مخلفات مطبخ وحفاضات للبالغين.

ونقلت وسائل إعلام فلبينية عن دوتيرتي قوله "سأعطي تحذيرا لكندا ربما الأسبوع المقبل بأن من الأفضل لهم استعادة هذا الشيء وإلا سأرسل هذه القمامة هناك".

وأضاف "سنحارب كندا، سنعلن الحرب ضدهم ويمكننا التغلب عليهم. سأعيد قمامتهم، فقط انتظروا وستروا".

وكانت محتويات 26 حاوية من أصل 103 دفنت في مقبرة نفايات بالفلبين.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال خلال زيارة لمانيلا في 2017 إن بلاده تعمل على حل المسألة.