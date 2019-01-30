الفيليبين.. قتيلان باعتداء على مسجد

قتل شخصان قبل فجر الأربعاء في هجوم بقنبلة على مسجد في جنوب الفيليبين، وفق ما أعلنت السلطات، بعد ثلاثة أيام من اعتداء دموي على كاتدرائية في جولو أسفر عن 21 قتيلا.

والقتيلان كانا نائمين داخل المسجد في مدينة زامبوانغا الواقعة في أقصى جنوب غرب جزيرة مينداناو التي تضم أقلية مسلمة.

وشهد محيط المسجد، الذي تكسرت بعض نوافذه، انتشارا أمنيا مكثفا. وفي الداخل، شوهدت آثار دماء على سجاد الصلاة.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تعيش الفيليبين، التي يشكل الكاثوليك غالبية سكانها، حالة من التأهب بعد اعتداء وقع خلال قداس في كاتدرائية في جولو وتبناه تنظيم داعش.

وتقع جزيرة جولو، التي تشكل معقلا لجماعة أبو سياف الإسلامية، على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب ميناء زامبوانغا الكبير.

وقال المتحدث باسم الجيش جيري بيسانا لوكالة الصحافة الفرنسية إن الهجوم بقنبلة على المسجد الأربعاء أدى أيضا إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح.

واعتبر أن من السابق لأوانه الجزم ما إذا كان الهجوم على المسجد قد ارتكب ردا على الهجوم ضد الكاتدرائية.