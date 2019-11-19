الفنانة صابرين تبكي وتخاطب من يهاجمها: أنا محتشمة

"ما ذنب أولادي يتشتموا من ناس ليس لديهم أخلاق ولا دين"، تقول الفنانة صابرين باكية خلال تعليق لها على الهجوم الذي تعرضت له بعد نشر صور لها بدون حجاب.

وقالت صابرين إن "الدين أساسا يعني أخلاق، ومعامله وكلمة حق تقال بطريقة حسنة، وابتسامة، الناس تشتمني ودي حاجه شخصية بيني وبين ربنا، وعندما سأنزل القبر سأنزله وحدي، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

وفاجأت صابرين جمهورها بنشر صورتين لها على حسابها على إنستغرام بدون حجاب، بعد ارتداءها الحجاب لنحو 20 عاما.

كانت صابرين قد أثارت الجدل عندما ظهرت بشعر مستعار (باروكة) عند أدائها دورا مهما في مسلسل "شيخ العرب همام" أمام النجم يحي الفخراني عام 2010، وتوالى بعدها ظهورها في أدوار أخرى بالباروكة.

وقالت صابرين "أنا لم أكن أرتدي الحجاب، أنا كنت فقط محتشمة، وخلعت الحجاب منذ أن ارتديت الباروكة، وأصبحت أرتدي تربونة (طرحة قصيرة)".

ولصابرين تاريخ فني حافل حيث بدأت بأدوار صغيرة وهي في سن الرابعة ثم بدأت الغناء وهي في الثانية عشرة من عمرها، ثم تفرغت للتمثيل لتؤدي البطولة في مسلسلات عديدة حتى أنها قدمت شخصية كوكب الشرق أم كلثوم عام 1999.

ورغم أن مسلسل أم كلثوم حقق نجاحا كبيرا حينها، أعلنت صابرين اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب، وقدمت بعض البرامج الدينية، ثم قررت العودة للفن في 2006.

وشاركت صابرين في نحو 38 فيلما، ونحو 40 مسلسلا، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات الإذاعية.

وقالت صابرين إن "الناس تركوا كل تاريخي ويتكلمون على الباروكة، تعبت نفسيا جدا في الفترة الأخيرة وكنت أجاهد نفسي لوقت طويل، كل أدواري محترمة وربيت أولادي تربية محترمة، لماذا يشتمونني ويشتمون أولادي".

الفنانة نشوى مصطفى علقت على قضية صابرين وقالت إنها "أرقى بني آدم يمكن أن تقابله (...) يا بشر الله واحد والوسطاء يمتنعون، يا صابرين أنا بحبك".