جميلة عوض: أنا ومنى زكي 'محتجزتان' في أميركا

"وبينما الفنانات على أغلفة المجلات منى زكي وجميلة محتجزتان في الولايات المتحدة".

هذا ما كتبته الفنانة جميلة عوض على موقعها بانستغرام بعد ما نشرت صورا لها وللفنانة مني زكي تظهرهما وهما في حالة يرثى لها تراوحت بين الضحك والصمت والملل.

بجانب الفنانتين تظهر أيضا مجموعة من الحقائب، وكأن طائرتهما قد تأخرت.

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وتتواجد الممثلة منى زكي بالولايات المتحدة منذ فترة لتصوير فيلم "3 شهور" الذي يشاركها بطولته الممثل أحمد السقا.

بينما تشارك الفنانة جميلة عوض في فيلم "الضيف" مع شيرين رضا وخالد الصاوي وأحمد مالك، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.