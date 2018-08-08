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جميلة عوض: أنا ومنى زكي 'محتجزتان' في أميركا

جميلة عوض ومنى زكي

"وبينما الفنانات على أغلفة المجلات منى زكي وجميلة محتجزتان في الولايات المتحدة".

هذا ما كتبته الفنانة جميلة عوض على موقعها بانستغرام بعد ما نشرت صورا لها وللفنانة مني زكي تظهرهما وهما في حالة يرثى لها تراوحت بين الضحك والصمت والملل.

جميلة عوض و منى زكي في أحد مطارات أميركا
جميلة عوض و منى زكي في أحد مطارات أميركا

بجانب الفنانتين تظهر أيضا مجموعة من الحقائب، وكأن طائرتهما قد تأخرت.

جميلة عوض ومنى زكي في أحد مطارات أميركا
جميلة عوض ومنى زكي في أحد مطارات أميركا

جميلة عوض ومنى زكي في أحد مطارات أميركا
جميلة عوض ومنى زكي في أحد مطارات أميركا

وتتواجد الممثلة منى زكي بالولايات المتحدة منذ فترة لتصوير فيلم "3 شهور" الذي يشاركها بطولته الممثل أحمد السقا.

بينما تشارك الفنانة جميلة عوض في فيلم "الضيف" مع شيرين رضا وخالد الصاوي وأحمد مالك، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.

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