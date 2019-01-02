مونديال 2022.. 'دول خليجية قد تساعد قطر'

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو الأربعاء أن الفيفا يدرس إمكانية توسيع كأس العالم 2022 لتشمل 48 منتخبا.

وقال إنفانتينو في مؤتمر رياضي دولي في دبي إن الفيفا يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات.

ويدعم إنفانتينو اقتراحا لزيادة منتخبات مونديال قطر من 32 إلى 48، بدلا من الانتظار حتى مونديال 2026 للقيام بذلك بحسب ما كان قد قرره الفيفا.

وستفرض الزيادة على قطر في حال اعتمادها تحديات جديدة على صعيد الاستضافة وإقامة المنتخبات واستيعاب زيادة المشجعين، نظرا لأن قطر التي اختيرت للاستضافة عام 2010، بنت استعداداتها منذ ذلك الحين لمونديال من 32 منتخبا.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد تحدثت عن وجود مباحثات لتنظيم مباريات في كأس العالم أو إقامة منتخبات في دول أخرى في المنطقة.