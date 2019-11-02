الفيل بن لادن يقتل 5 أشخاص في الهند.. ومساع للسيطرة عليه

نفذ مسؤولو الغابات في شمال شرقي الهند يوم الجمعة عملية واسعة للسيطرة على فيل متمرد قتل 5 قرويين الأسبوع الماضي.

وقال المزارع راجي رابها لفرانس برس، إن الفيل الذي سمّي على اسم زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، قتل 5 أشخاص ليل الثلاثاء في ولاية أسام الهندية.

"ولم يكن هذا كل شيء. فقد هاجم الفيل لادن قٌرانا وقتل أشخاصا ودمر حقولنا"، أضاف المزارع الذي يقطن في مقاطعة غولبارا.

وقال إن الحيوان كان وحيدا، وأشار إلى إن مسؤولي الغابات كانوا يستخدمون الفيلة المستأنسة لمراقبته من مسافة آمنة، وكذلك الطائرات بدون طيار.

ومع انكماش المراعي الطبيعية للفيلة، تم دهس ما يقرب من 2300 شخص في الهند في السنوات الخمس الماضية، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة في يونيو، بينما قتل 700 من الأفيال منذ عام 2011.

ولم تقرر السلطات كيفية التعامل مع الفيل المتمرد، حسب ما قال وزير الغابات في ولاية أسام، باريمال شوكلابايدا، مشيرا إلى أن لجنة من 8 أشخاص سوف تقرر ما تقوم به آخذة بالحسبان حماية مناطق الفيلة وسلامة البشر.

وقال إن هناك مقترحات بتخدير الفيل ونقله إلى غابة لا يتواجد فيها البشر.