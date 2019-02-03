القاصرات.. 'فيتامين' إل تشابو

تستمر المفاجأت في محاكمة تاجر المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان، الشهير بـ"إل تشابو"، إذ تظهر سجلات محكمة فيدرالية مزاعم بممارسته الجنس مع فتيات قاصرات لا تتجاوز أعمارهن الـ 13 ربيعا.

وحسب ما نشرت صحيفة "يو أس أيه تودي"، يعتبر فإن إل تشابو (61 عاما) ممارسة الجنس مع الفتيات بعد تخديرهن أشبه بتناول الـ "فيتامين"، إذ يرى أن النوم مع صغيرات السن مصدرا لـ"الحياة".

وكشفت النيابة العام لبروكلين، حسب الصحيفة السجلات التي يتوقع تداولها في جلسة محاكمة الاثنين.

وتشير السجلات إلى أن إل تشابو كان يختار الفتيات من قوائم صور تصله باستمرار، وكان يدفع حوالي خمسة آلاف دولار مقابل كل الفتاة.

ويحاكم إل تشابو بتهم عديدة في نيويورك أبرزها ارتكاب جريمة منظمة لتهريب أطنان من الكوكايين والمخدرات إلى الولايات المتحدة.

ويواجه تاجر المخدرات الأشهر في التاريخ أحكاما قد تصل للسجن مدى الحياة في حالة إدانته بأشد تهمة.