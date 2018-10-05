كافناه يفوز في تصويت أولي بمجلس الشيوخ الأميركي

فاز القاضي بريت كافناه مرشح الرئيس دونالد ترامب إلى المحكمة العليا، الجمعة بتصويت أولي إجرائي في مجلس الشيوخ نحو تثبيته في المنصب عبر تصويت نهائي السبت، وقد نال 51 صوتا مقابل معارضة 49.

وكانت السناتورة الجمهورية ليزا موركوسكي صوتت ضد تثبيت ترشيح كافناه للمحكمة العليا في هذا الاقتراع الأولي، الذي يعتبر مؤشرا للتصويت النهائي الذي سيجرى السبت.

ومجلس الشيوخ مكلف بحسب الدستور إعطاء الضوء الأخضر للمرشحين إلى المحكمة العليا والذين يظلون في مناصبهم مدى الحياة ويبتّون في قضايا اجتماعية شائكة كالحق في الاجهاض وزواج المثليين وتشريع الأسلحة النارية.