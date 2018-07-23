القامشلي.. اعتقال رئيسة حزب مقرب من النظام السوري

أفاد مراسل الحرة في شمال سورية هيبار عثمان بأن قوات الأمن الداخلي المعروفة محلياً بالأسايش اعتقلت بعد ظهر الاثنين بروين إبراهيم، رئيسة حزب الشباب للبناء والتغيير الذي يوصف بأنه مقرب من النظام السوري، بعد أن تم احتجازها الأحد لبضع ساعات.

وكانت إبراهيم قد ذكرت في تصريحات صحافية أنه تم الإفراج عنها الأحد شريطة إلغاء مؤتمر الحوار السوري- السوري المزمع عقده في القامشلي الثلاثاء والذي كان قد دعا إليه حزب الشباب.

ويتهم حزب الاتحاد الديمقراطي بروين إبراهيم بأنها تسعى لتمرير أجندات النظام السوري في شمال شرقي سورية من خلال عقد مؤتمرات هدفها "زعزعة السلم الأهلي".