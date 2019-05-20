القاهرة تعلن مقتل 12 متشددا

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن القوات الأمنية قتلت 12 متشددا في مداهمتين أمنيتين.

وأوضحت في البيان الذي صدر في وقت مبكر من صباح الاثنين إن القوات الأمنية قتلت سبعة عناصر في حركة "حسم"، التي تقول إنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، في إحدى الشقق السكنية بمدينة "6 أكتوبر" في محافظة الجيزة.

وأضاف البيان أنهم كانوا يستخدمون الشقة "وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة التي يقومون باستخدامها في تنفيذ أعمال عدائية".

وأشارت الوزارة إلى مداهمة "مجموعة أخرى تابعة لجماعة الإخوان" بإحدى الشقق السكنية بمدينة الشروق في محافظة القاهرة، مشيرة إلى أن أعضاء المجموعة كانوا يستعدون أيضا لتنفيذ عمليات "عدائية"، حسب تعبيرها.