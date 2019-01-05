القاهرة.. مقتل ضابط أثناء تفكيك عبوة ناسفة

القاهرة/الحرة

قتل ضابط مصري السبت أثناء محاولته إبطال مفعول عبوة ناسفة عثر عليها في كنيسة في ضواحي القاهرة.

وقال مصدر أمني مسؤول إن ضابط شرطة قتل وأصيب مدير إدارة المفرقعات وشرطي في انفجار عبوة ناسفة في مدينة نصر في القاهرة، مساء السبت.



وقال المصدر إنه أثناء تنفيذ أعمال التمشيط لمداخل ومخارج كنيسة أبو سيفين بعزبة الهجانة، اشتبه الرائد مصطفى عبيد الضابط بقسم المفرقعات، في جسم غريب تبين أنه عبوة ناسفة.



وانفجرت العبوة، حسب المصدر، أثناء تفكيكها، ما أسفر عن مقتل الضابط وإصابة اللواء انتصار منصور مدير إدارة المفرقعات في القاهرة وأمين شرطة، نُقلا إلى المستشفى للعلاج.