القبض على روني وإطلاق سراحه

اعتقلت الشرطة الأميركية الشهر الماضي لاعب فريق دي سي يونايتد واين روني بمطار دالاس في منطقة واشنطن الكبرى.

وأعلنت السلطات اعتقال اللاعب الإنكليزي يوم 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي بسبب قيامه بتوجيه شتائم ولأنه كان في حالة سكر بمكان عام.

وقالت شرطة مقاطعة لاودن إنها احتجزت اللاعب بعد القبض عليه من قبل شرطة المطار، ثم أطلقت سراحه بعد دفع غرامة مالية.

وذكر النادي الأميركي في بيان أنه على علم بالقبض على اللاعب، مشيرا إلى أنه يعتبر ما حدث أمرا شخصيا بالنسبة لروني وسيتعامل النادي مع الأمر داخليا.

وانتقل روني إلى نادي دي سي يونايتد الصيف الماضي قادما من إيفرتون الإنكليزي، وقد أحرز مع فريقه الجديد 12 هدفا في 20 مباراة.