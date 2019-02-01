القبض على 'عصابة فضائية' في مصر

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، في الكشف عن استوديو في منطقة الدقي، بمحافظة الجيزة، وقيامه بالبث الفضائى لقنوات عبر أجهزة بالمكان، وذلك بشكل مخالف للقانون.

وقال مصدر أمني لـ"الحرة" إن تحريات قد وصلت إلى الإدارة العامة للمصنفات تفيد بقيام إحدى شركات الخدمات الإعلامية بالدقي ملك "هاني. ع"، بتقديم الدعم الفني لعدد من القنوات الإخبارية والأجنبية، وحيازة القائمين عليها لأجهزة بث فضائي مباشر (SNG) بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون، يقوم من خلالها ببث برامج مباشرة من داخل استوديوهات مُجهزة من داخل مقر الشركة.



وأضاف المصدر أنه عقب تقنين الإجراءات داهمت قوات الشرطة المكان، وتم ضبط المدير المسؤول ومونتير وفني اتصالات وآخر، وبحوزتهم محطتا بث مباشر (SNG) غير مُكتملة الأجزاء، وأربعة أجهزة استقبال للمادة المصورة وتحويلها إلى إشارة وخمس وحدات مونتاج وخمس كاميرات تصوير للمحترفين وتسعة لوغو مايك لقنوات فضائية مُختلفة.



وأشار المصدر إلى أن الشركة خالفت القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وعرض مصنفات فنية بدون ترخيص من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ومخالفة قانون تنظيم الاتصالات، مخالفة أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون لحيازة واستخدام أجهزة بث فضائى مباشر ومخالفة القانون الخاص بأحكام الرقابة على المصنفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.