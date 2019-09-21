القبض على لبناني متورط في خطف طائرة أميركية قبل 32 عاما

قالت الشرطة اليونانية السبت إنها ألقت القبض على رجل لبناني يبلغ من العمر 65 عاما تسعى السلطات الألمانية لضبطه فيما يتعلق بواقعة اختطاف طائرة عام 1985 وخطف أفراد عام 1987.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أنه يشتبه أن الرجل ضالع في اختطاف طائرة تابعة لشركة (تي.دبليو.إيه) عام 1985 في واقعة أسفرت عن مقتل شخص واحد.

وألقي القبض على المشتبه به في جزيرة ميكونوس اليونانية.

والمتهم متورط في خطف طائرة تابعة لشركة تي دبليو إيه الأميركية عام 1987 وقتل راكب أميركي.

والطائرة كانت متوجهة من القاهرة إلى سان دييغو عبر أثينا وروما وبوسطن ولوس أنجلوس، لكن تم خطفها بعد إقلاعها من أثينا وإجبارها على الهبوط في بيروت.