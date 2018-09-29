القبض على متهم بقتل تارة فارس

قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن الجمعة، إن الشرطة ألقت القبض على متهم بقتل العارضة تارة فارس، مؤكدا استمرار التحقيق معه.

وأضاف معن في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء العراقية أن الوزارة شكلت لجانا "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي للقبض على مرتكبي جرائم الاغتيال والخطف".

وأكد "سنتخذ إجراءات سريعة خلال 48 ساعة للتوصل إلى الجناة، خاصة المتورطين بقتل تارة فارس في بغداد، والناشطة المدنية سعاد العلي في البصرة".

وقال معن إن "البعض يحاول بعث رسائل تخويف للمواطنين".

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا يقترب من نافذة سيارة العارضة من جهة السائق، حيث كانت فارس تجلس، ليقوم بإطلاق النار من مسافة قريبة جدا.

وبعد إطلاق النار فر المهاجم على متن دراجة نارية خلف رجل آخر كان في انتظاره.

مطالبة للحكومة بالتعاون

وقد طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الحكومة بكشف تفاصيل الحوادث الإجرامية التي تطال النساء والفتيات العاملات في مجالات مختلفة وفي وضح النهار، ودعت إلى مجابهتها بجميع السبل.

وقال عضو المفوضية علي البياتي إن المفوضية لم تلمس أي تعاون من قبل الجهات المعنية معها في إجراءات التحقيقات لمعرفة ملابسات تلك الحوادث، وأضاف أن عمليات الخطف والقتل تشكل تحديا أمنيا خطيرا بعد القضاء على داعش.

وحذر البياتي من انتشار خطاب الكراهية والدعوة إلى العنف والتطرف في وسائل التواصل الاجتماعي.