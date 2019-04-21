القتلى الأجانب في تفجيرات سريلانكا

حسب الإحصاءات الرسمية، سقط 207 قتلى على الأقل في ثماني تفجيرات استهدفت عدة فنادق وكنائس في سريلانكا الأحد، بالتزامن مع عيد الفصح، لكن العدد مرشح للزيادة بسببب خطورة بعض الإصابات ووجود أشخاص آخرين مفقودين.

وبلغ عدد الضحايا الأجانب 36 قتيلا ومفقودا على الأقل، حسب الشرطة السريلانكية،

هذه قائمة بالجنسيات التي تم التعرف على أصحابها حتى الآن:

- ملاحان يعملان مع الخطوط الجوية السعودية.

- شخص يحمل الجنسية الأميركية.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن العدد أكبر وأضاف "بينما لا تزال تفاصيل الهجمات تتكشف، يمكننا تأكيد أن العديد من المواطنين الأميركيين كانوا من بين القتلى"

- 4 بريطانيين

- 3 دنماركيين

- ثلاثة هنود

- تركيان

- برتغالي

- هولندي

- صيني