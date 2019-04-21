القتلى الأجانب في تفجيرات سريلانكا

حسب الإحصاءات الرسمية، سقط 207 قتلى على الأقل في ثماني تفجيرات استهدفت عدة فنادق وكنائس في سريلانكا الأحد، بالتزامن مع عيد الفصح، لكن العدد مرشح للزيادة بسببب خطورة بعض الإصابات ووجود أشخاص آخرين مفقودين.
وبلغ عدد الضحايا الأجانب 36 قتيلا ومفقودا على الأقل، حسب الشرطة السريلانكية،
هذه قائمة بالجنسيات التي تم التعرف على أصحابها حتى الآن:
- ملاحان يعملان مع الخطوط الجوية السعودية.
- شخص يحمل الجنسية الأميركية.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن العدد أكبر وأضاف "بينما لا تزال تفاصيل الهجمات تتكشف، يمكننا تأكيد أن العديد من المواطنين الأميركيين كانوا من بين القتلى"
- 4 بريطانيين
- 3 دنماركيين
- ثلاثة هنود
- تركيان
- برتغالي
- هولندي
- صيني
ويقدر عدد المصابين بـ 450 على الأقل، بينهم عشرات الأجانب، حسب السلطات السريلانكية.
ومن بين المصابين مضيفة تعمل مع الخطوط الجوية السعودية كانت قد أرسلت نداء استغاثة من فندق سينامون غراند، طالبة سرعة إسعافها، قائلة:
"الشباب ماتوا بالمطعم تحت، وما في حد يطلب لي إسعاف"، حسب وسائل إعلام سعودية.
وقالت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مسؤولي سفارة الرياض في كولومبو إن البحث جار عن "سعوديين (اثنين) مفقودين.
في الأثناء أعلنت السلطات السيرلانكية ارتفاع عدد الموقوفين للاشتباه في صلتهم بالتفجيرات الدموية، إلى 13 شخصا،
وقال رئيس الوزاء السريلانكي إن الأسماء الواردة حتى الآن محلية، لكن المحققين يتحرون إن كان للمهاجمين أي علاقات بالخارج.
وقال سكان في كولومبو إن مواطنين كثر وصلوا إلى المركز الوطني للدم للتبرع بدمائهم للمصابين.
وقد فرض حظر التجول من السادسة مساء الأحد وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.
كما أعلنت السلطات السريلانكية حجب وسائل التواصل الاجتماعي، عقب سلسلة التفجيرات الدموية.
وتم إغلاق المدارس والجامعات في البلاد حتى إشعار آخر.