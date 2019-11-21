الشرطة الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس

قال نادي الأسير، الخميس، إن قوات الأمن الإسرائيلية، اعتقلت خمسة فلسطينيين على الأقل بينهم محافظ القدس عدنان غيث، وفتاة من بلدة بيت أمر.

وقال المصدر ذاته إن محافظ القدس "اعتقل من منزله في بلدة سلوان".

الشرطة الإسرائيلية، قالت من جانبها، إنها اعتقلت محافظ القدس بسبب إشرافه على نشاطات تابعة للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.

وكانت الشرطة أغلقت نهار أمس مدرسة "الأيتام" في البلدة القديمة في القدس الشرقية بداعي أن السلطة الفلسطينية تقوم بتمويلها.

وجاء في بيان تابع لوزارة الأمن الداخلي أن هذه المدرسة عملت كفرع لوزارة التعليم الفلسطينية وتحت اسم "لجنة أولياء الأمور الفلسطينيين" وبتمويل فلسطيني.

وأوضحت أن هذه المدرسة "عملت كفرع من أجل المساس بالسيادة الإسرائيلية في القدس وذلك بتوجيه فعاليات عنيفة من قبل السلطة الفلسطينية."