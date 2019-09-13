القضاء التونسي يبقي المرشح نبيل القروي مسجونا

أبقى القضاء التونسي الجمعة على نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة مسجونا بتهمة تبييض الأموال.

وقال حزب القروي "قلب تونس" في بيان الجمعة "محكمة التعقيب (النقض) تعلن أنها غير مختصة للنظر في قرار دائرة الاتهام القاضي بإيقاف السيد نبيل القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتبعاً لذلك، رفضت مطلب الطعن".

وكان محامي القروي رضا بلحاج قال لقناة الحرة إنه يتوقع أن يقدم القضاء على إصدار قرار الجمعة أو الأحد المقبل يقضي بإطلاق سراح موكله المعتقل منذ نحو من ثلاثة أسابيع.

وقال بلحاج للحرة إن قرار اعتقال نبيل القروي "سياسي ولم يستند إلى معطيات قانونية وفيه الكثير من الخروقات".

وأضاف أن التوقعات تشير إلى احتمال فوز القروي في الجولة الأولى من الانتخابات وتأهله للجولة الثانية وبالتالي فلا مفر من إطلاق سراحه سواء اليوم أو يوم الأحد المقبل" موعد الجولة الأولى من الانتخابات.

ووجهت إلى المرشح الرئاسي نبيل القروي، مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية وزعيم حزب "قلب تونس"، في الثامن من يوليو تهمة "تبييض الأموال"، وتم توقيفه في 23 أغسطس، لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكدت أن ترشيحه لا يزال ساريا، ما لم تتم إدانته.

وتثير قضية القروي غير المسبوقة في تونس أسئلة قانونية في حال تمكنه من الفوز في الدورة الأولى للانتخابات التي تجري في 15 سبتمبر، بينما هو في السجن.