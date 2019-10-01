القضاء التونسي يرفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

رفض القضاء التونسي، الثلاثاء، طلب الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي، بحسبما أفاد مراسل الحرة.

وألقي القبض على القروي قبل أسابيع من الانتخابات بشبهة التهرب الضريبي وغسيل الأموال في قضية أقامتها منظمة مستقلة للشفافية قبل ثلاث سنوات.

وحاز القروي على المرتبة الثانية في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة رغم عدم إشرافه على حملته الانتخابية بنفسه.

وكانت منظمات محلية وأجنبية قالت إن القروي لم يتمتع بفرصة متكافئة في الجولة الأولى، ولم يتمكن من التوجه لناخبيه في مناظرات تلفزيونية، ودعت إلى منحه حق الاتصال بناخبيه.

وأعرب المرشح في انتخابات الرئاسة التونسية قيس سعيد الخميس عن عدم ارتياحه لاستمرار سجن منافسه نبيل القروي، وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من جولة الإعادة بينهما.