القضاء التونسي يرفض طلب إخلاء سبيل المرشح الرئاسي نبيل القروي

رفض القضاء التونسي، الأربعاء، طلبا جديدا للافراج عن رجل الأعمال الموقوف نبيل القروي الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقا لأحد محاميه، ونقلا عن وكالة فرانس برس.

وقال المحامي كامل بن مسعود، الذي تقدم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بطلب للإفراج عن القروي: "رفض القاضي اتخاذ قرار معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه"، وأضاف "سنستأنف".

وأكدت النتائج الرسمية، الثلاثاء، في تونس مواجهة غير متوقعة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بين الأكاديمي المحافظ قيس سعيد وقطب الإعلام الموقوف نبيل القروي.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدم سعيد بـ 18.4 في المئة من الاصوات أمام القروي الذي حصل على نسبة تصويت بلغت 15.58 في المئة.

وقال محامو القروي المتّهم بتبييض أموال وتهرب ضريبي والموقوف منذ 23 أغسطس، في وقت سابق، إنهم سيقدمون طلبا جديدا للإفراج عنه حال تأكد النتائج. ويبقى القروي متمتعا بحقوقه السياسية طالما لم يحرمه منها حكم قضائي، بحسب الهيئة.

وأوضحت هيئة الانتخابات ان الدور الثاني من الاقتراع سينظم إما في 6 أكتوبر، أي بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، او في 13 أكتوبر، وذلك وقفا على الطعون التي ستقدّم في النتيجة.

وتبقى نتيجة المواجهة بين سعيد والقروي غامضة وذلك لأن المرشحين يعتمدان على خزّان انتخابي "من خارج النظام" بالرغم من اختلافهما الشديد.