القضاء التونسي يمنع القروي من إجراء مقابلات تلفزيونية

أصدر القضاء التونسي قرارا، مساء الجمعة، بمنع المرشح للرئاسة نبيل القروي من إجراء أي مقابلة تلفزيونية.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل، قرار قاضي التحقيق الذي يأتي قبل الجولة الثانية من الانتخابات والمقررة يوم 13 أكتوبر الجاري.

وقال المحامي عبد العزيز الصيد على صفحته في فيسبوك "وإن كنت أتفهم هذا القرار من الناحية القانونية.. إلا أنني كنت أنتظر من السيد القاضي اجتهادا استثنائيا لحل إشكال استثنائي".

الرئيس يدعو لإيجاد حل لقضية القروي

وقال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، الجمعة، إن على كل المسؤولين في الدولة والمتدخلين في العملية الانتخابية، إيجاد حل لوضعية المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، المسجون حاليا، احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية والخروج من وضع فيه مس بصدقية المسار الانتخابي.

وأشار الناصر إلى ما وصفه بحالة من الإحباط يعيشها التونسيون. ودعا مرشحي الانتخابات البرلمانية، أحزابا ومستقلين، وقادة الأحزاب إلى تجاوز الخطاب الاستفزازي والخلافات والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يشكك في مسار العملية الانتخابية".

ودعا الناصر، التونسيين للمشاركة في الاستحقاق البرلماني يوم الأحد السادس من أكتوبر الجاري.