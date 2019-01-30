القضاء التونسي ينتصر لمواطن ضد الرئيس!

رفضت محكمة تونسية دعوى قضائية رفعها الرئيس الباجي قائد السبسي ضد مواطن، وألزمته بدفع أتعاب القضية.

واتهم الرئيس السبسي، عضوا في "رابطة حماية الثورة التونسية" يدعى عماد دغيج بالتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على شخصه.

كما اشتكى السبسي مما وصفها بـ "التهديدات التي طالت عائلته إثر التجييش الذي يقوم به المدعى عليه على المنصات الاجتماعية".

وفي 2017، دانت المحكمة الابتدائية بتونس عماد دغيج بثلاث سنوات سجنا بتهمة التحريض ضد شخص الرئيس، قبل أن تعود الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بتونس لتبرئته، والقضاء بعدم سماع دعوى السبسي.

وكتب عماد دغيج على صفحته على فيسبوك معلقا على حكم البراءة الصادر في حقه: "لنا الثقة مجددا في القضاء وتحقيق انتصار آخر للثورة".

يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس قضت العام 2014 بحلّ "الرابطة الوطنية لحماية الثورة التونسية" التي أنشئت سنة 2011 بعد "ثبوت مخالفتها للقوانين التونسية المنظّمة لتكوين وتسيير الجمعيات".