القضاء المصري يقرر إنهاء حبس اللبنانية منى المذبوح

قررت محكمة استئناف في القاهرة الأحد إنهاء حبس اللبنانية منى المذبوح التي حكم عليها بالسجن 8 سنوات في تموز/يوليو بتهمة الإساءة إلى الشعب المصري في فيديو على فيسبوك.

وقبلت المحكمة الطعن المقدم من منى المذبوح وتخفيف الحكم إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، ما يعني إطلاق سراحها.

وكانت محكمة جنح مصر الجديدة قررت في 7 تموز/يوليو الماضي حبس منى المذبوح ثماني سنوات.

وأوقفت السلطات المصرية المذبوح نهاية آيار/مايو الماضي وقررت حبسها احتياطيا واحالتها إلى المحاكمة "لإذاعتها عمدا إشاعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع، والتعدي على الأديان فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها بموقع فيسبوك"، بحسب ما قالت النيابة العامة.

ونشرت المذبوح في ايار/مايو الماضي مقطع فيديو على حسابها على فيسبوك تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه المصريين بالتحرش الجنسي والنصب والسرقة، وذلك بسبب مواقف شخصية تقول إنها تعرضت لها في مصر.