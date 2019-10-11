القمة الأوروبية ستبحث فرض عقوبات على تركيا بسبب عملياتها في سوريا

قالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية إميلي دو مونشالين إن مسألة فرض عقوبات أوروبية على تركيا على خلفية تدخلها في شمال سوريا "ستبحث في القمة الأوروبية الأسبوع القادم".

وردت المسؤولة على سؤال عن احتمال فرض عقوبات أوروبية على تركيا بقولها "بديهي أن هذا مطروح للبحث في القمة الأوروبية" المقبلة.

وتقصف تركيا مواقع جماعات مسلحة كردية في المنطقة منذ يوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل العشرات وفرار الآلاف.

وبدأ الهجوم التركي بعيد سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقوات الأميركية من المنطقة.

ويناقش مجلس الأمن الدولي، بمبادرة من الولايات المتّحدة، بيانا يحث تركيا على ضرورة العودة للدبلوماسية، بحسب ما قالت مصادر الخميس.

ويأتي هذا الإجراء بعدما عجز الأوروبيون، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن صباح الخميس، في دفع جميع أعضاء المجلس إلى تبني بيان يعرب عن "القلق العميق" ويدعو أنقرة إلى "وقف" الهجوم على شمال سوريا.